Son dakika: Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı anlaştı! Kritik toplantı bugün...

Yargı camiasının merakla beklediği HSK üye seçimleriyle ilgili süreç hızlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) seçilecek 7 üye için Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşturulan Karma Komisyon, bugün saat 11.00'de ikinci toplantısını yapacak. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, meclisin seçeceği HSK üyeleri için AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti arasında büyük oranda siyasi uzlaşmaya varıldığı öğrenildi. Buna göre aday isimlerinin anlaşma üzerine belirlenmesi beklenirken, HSK üyeliği için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından seçilecek 7 üyeden 4'ünün Cumhur İttifakının, 3'ünün ise Millet İttifakının adayı olacağı öğrenildi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ UZLAŞIYI GÖRÜŞTÜ

Başvuran 118 aday arasından komisyonda belirlenecek isimler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulacak. HSK seçimlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Çankaya Köşkü'nde yaptığı görüşmede de konuşulduğu, HSK seçimleriyle ilgili olarak uzlaşı sağlanması üzerinde durulduğu öğrenildi.

4 İSMİ BAŞKAN ERDOĞAN ATAYACAK

TBMM'de seçilecek 7 isim sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) 4 isim de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanacak. Erdoğan tarafından seçilecek 4 üye ilk derecedeki Hakimler ve Savcılar arasından olacak. 4 üyeden 1'i idari yargı kökenli, 3'ü ise adli yargıdan belirlenecek.