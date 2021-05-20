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Giriş Tarihi: 20.5.2021 20:32 Son Güncelleme: 20.5.2021 21:03

Hava kuvvetlerine ait helikopter plaja acil iniş yaptı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Azerbaycan Hava kuvvetlerine ait helikopter plaja acil iniş yaptı

Son dakika haberi: bayraklı helikopter, 'a acil iniş yaptı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde plaja üzerinde Azerbaycan bayrağı bulunan Azerbeycan Hava Kuvvetlerine ait askeri helikopter motor arızası nedeniyle ilçenin Bada mevkiinde plaja acil iniş yaptı. Vatandaşların meraklı bakışları arasında plaja inen helikopterin arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.
Yetkilerden yapılan açıklamaya göre, saat 19:00 sıralarında Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait Azerbaycan'dan Merzifona giden Mİ-17 tipi helikopter motor arızasından dolayı içinde bulunan 6 personel ile Tirebolu-Yalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yapmıştır. Yaralı personel bulunmamaktadır,"
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Azerbaycan Hava kuvvetlerine ait helikopter plaja acil iniş yaptı
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