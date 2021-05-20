Azerbaycan Hava kuvvetlerine ait helikopter plaja acil iniş yaptı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde plaja üzerinde Azerbaycan bayrağı bulunan Azerbeycan Hava Kuvvetlerine ait askeri helikopter motor arızası nedeniyle ilçenin Bada mevkiinde plaja acil iniş yaptı. Vatandaşların meraklı bakışları arasında plaja inen helikopterin arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.Yetkilerden yapılan açıklamaya göre, saat 19:00 sıralarında Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait Azerbaycan'dan Merzifona giden Mİ-17 tipi helikopter motor arızasından dolayı içinde bulunan 6 personel ile Tirebolu-Yalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yapmıştır. Yaralı personel bulunmamaktadır,"