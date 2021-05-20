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Giriş Tarihi: 20.5.2021 19:56 Son Güncelleme: 20.5.2021 20:08

SON DAKİKA HABERİ: 20 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı! İşte güncel vaka tablosu

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 20 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı! İşte güncel vaka tablosu

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. 60 binin üzerine çıkan vaka sayıları tam kapanma sonrasında 10 binin altına geriledi. Ağır hasta sayısı ve vefat sayısında da büyük bir düşüş gözlemlendi. Öte yandan , 20 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı. İşte 20 Mayıs Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...

Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini hala sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda 60 binlere kadar çıkan koronavirüs vaka sayıları, alınan tam kapanma kararının ardından 10 binin altına geriledi.

İŞTE 20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.

19 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 233 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 419'a yükseldi.

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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 20 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı! İşte güncel vaka tablosu
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