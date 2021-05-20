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Giriş Tarihi: 20.5.2021 10:32 Son Güncelleme: 20.5.2021 10:37

Son dakika: 'dan kaçan 3 terörist daha teslim oldu! Toplam sayı 71 oldu

Son dakika: PKK'dan kaçan 3 terörist daha teslim oldu! Toplam sayı 71 oldu

Son dakika açıklamasında bulunan : 'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu, toplam sayı yıl başından bu yana 71'e yükseldi.

Son dakika...

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2005 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 71'e yükseldi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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Son dakika: PKK'dan kaçan 3 terörist daha teslim oldu! Toplam sayı 71 oldu
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