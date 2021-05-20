Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sosyal mesafe kurallarına uymadılar! 13 kişiye 45 bin lira ceza kesildi
Giriş Tarihi: 20.5.2021 13:28

Sosyal mesafe kurallarına uymadılar! 13 kişiye 45 bin lira ceza kesildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sosyal mesafe kurallarına uymadılar! 13 kişiye 45 bin lira ceza kesildi

’da denetlenen bir kıraathanede sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 13 kişiye 45 bin 97 lira ceza kesildi.

İstanbul'da denetlenen bir kıraathanede sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 13 kişiye 45 bin 97 lira ceza kesildi.

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Şişli İlçesi'ne bağlı Mecidiyeköy Mahallesi'nde "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerini denetledi. Adreste bulunan ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 13 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 45 bin 97 lira idari para cezası kesildi. Adresin faaliyetlerine son verildiği ifade edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal mesafe kurallarına uymadılar! 13 kişiye 45 bin lira ceza kesildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA