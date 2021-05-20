Sosyal mesafe kurallarına uymadılar! 13 kişiye 45 bin lira ceza kesildi

İstanbul'da denetlenen bir kıraathanede sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 13 kişiye 45 bin 97 lira ceza kesildi.

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Şişli İlçesi'ne bağlı Mecidiyeköy Mahallesi'nde "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerini denetledi. Adreste bulunan ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 13 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 45 bin 97 lira idari para cezası kesildi. Adresin faaliyetlerine son verildiği ifade edildi.