Suç makinesi çete yakalandı! 10 günde 11 suç işlemişler

İstanbul Esenyurt'ta otomobil hırsızlığından kapkaççılığa 10 gün içerisinde tam 11 suç işlediği belirlenen bir şebeke çökertildi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'nce yakalanan dört şüphelinin de akraba olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Esenyurt'ta son 10 gün içerisinde sayısı artan hırsızlık ve kapkaç olaylarının ardından polis ekipleri harekete geçti. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerlerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, şüphelilerin kimliğini kamera görüntülerine yansıyan kıyafetlerinden yola çıkarak belirledi. E.Y., M.Y., E.K. ve D.K.'nın Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde saklandığını belirleyen Esenyurt Polisi, operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerin bulunduğu adrese baskın düzenleyen ekipler, evde bulunan 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR



Son 10 gün içerisinde 5 kapkaç, 3 otomobil hırsızlığı, iki otomobilden hırsızlık ve bir mala zarar verme suçuna karıştığı tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Y., M.Y., E.K. ve D.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.