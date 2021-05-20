Tunç Soyer'i eleştiren Komisyon Başkanı görevden alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Engelliler Komisyonunun ten engelli üyesi olan ve oybirliği ile komisyona başkan seçilen Ak Partili Ahmet Uğur Baran, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdiği için görevden alındı.

Komisyonun CHP'li üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin engelli tek meclis üyesi Baran'a "Bütün komisyon başkanları CHP'li olacak' diyerek yaptıkları oylamada CHP'li Dolunay Bayer'i başkan seçti. Bu duruma tepki gösteren Baran, "İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve Engelsiz İzmir Komisyonu ile yaptığım çalışmalarda bugüne kadar mutlak başarı ve insana dokunma çabasıyla hareket ettim. Buna karşın İzmir'de kaybeden liyakat oldu. 2 yıllık başarılı görev süresi, Soyer'i eleştirmem ve HDP'nin engellileri kullanmaya kalkmasına tepki göstermemin akabinde sona eriyorsa burada büyük bir liyakat çöküşü vardır." diye konuştu.

SEÇİM TİYATROSU

"CHP Grubu tarafından düzenlenen bir seçim tiyatrosu neticesinde görevimin sona erdiğini öğrendim." diyen Baran SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2019'da bu komisyonun kurulması için önerge verip, kurucusu olarak bu tarihten beri engellilerin kent yaşamındaki haklarını savunup, sosyal hayata daha fazla entegre olmaları için sayısız çalışmanın fikir babası ve yürütücülüğünü üstlendiğini hatırlatan Baran; "Anlaşılan o ki benim bu yöndeki çalışmalarım rahatsızlık yarattı" dedi.

ÇOMAK SOKULDU

2 yıldır yürüttüğü komisyon başkanlığı görevinin son bulma biçimine tepki gösteren Baran; "İcraat ile İzmir mottosuyla yola çıkarak engellerin bir bir aşılması adına verdiğimiz mücadele, İzmir'e aşkı sadece dilinde olup, özünde kentimizi platonik seviyede uzaktan sevenler tarafından baltalanmıştır. Uyum içinde çalışan bir komisyona, tepeden gelen bir baskıyla ne yazık ki çomak sokulmuştur" dedi.

RAHATSIZ ETTİ

Son yaptığı engelli basketbol takım otobüsü çıkışı sonrası bu kararın alındığını söyleyen Baran, "Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'e, 1 yıldan uzun bir süre önce engelli basketbol takımımızın otobüs ihtiyacı olduğunu belirttiğimizde kendisi bu ihtiyaca karşılık verileceğini söylemiş, süreç içinde gündeme ne zaman getirsek olumlu yaklaşmıştır. Olumlu yaklaşımın otobüse dönüşmemesi üzerine "Demek ki bürokratları Sayın Soyer'i dinlemiyor." şeklindeki çıkışım görülen o ki Büyükşehir zirvesinde incinmeye ve tepkiye yol açmıştır. Buradan açıkça söylüyorum; Sayın Soyer incineceğiniz kişi de, tepki göstereceğiniz kişi de ben değilim, bürokratlarınızdır. Eğer verdiğiniz sözün yerine gelmeyişinin hıncını benim komisyon başkanlığımdan almaya kalkarsanız, sadece gözünüzü gerçeklere kapatmış olursunuz. Bununla birlikte eğer engelli basketbol takımımızı Meclis'e getirişimizde destek sözü verip fotoğraf çektirmenin bir icraat olduğunu düşünüyorsanız o da sizin durup düşünmeniz gereken konudur. Aşkla İzmir, fotoğraflarda poz vermekle olmuyor." dedi.

SİYASİ MALZEME YAPMADIM

Bugüne kadar gördüğü birçok yanlışı siyasi malzeme yapmaya tenezzül etmeden, hızla çözüm için çaba sarf ettiğini hatırlatan Baran; "Anlaşılan o ki bundan sonra gördüğümüz tüm eksiklerin çözüm yolu, sorunu kamuoyu ile paylaşmaktan geçecek. Demokrasi inancı pr çalışması düzeyinde kalanlar bunu iyi okumalıdır." dedi.