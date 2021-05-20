TÜSAD: Tüm vatandaşlar hızlı bir şekilde aşılanmalı

17 gün süren tam kapanmanın ardından başlayan kademeli normalle süreci 1 Haziran'a kadar sürecek. Bu süreçte alınan tedbirlerle ilgili tüm düzenlemelerin titizlikle ele alınması gerektiğine dikkat çeken Türkiye Solunum ve Araştırma Derneği (TÜSAD), aşının tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde ulaştırılması gerektiğini belirtti.



"TURİSTTEN AŞI OLDUKLARINA DAİR BELGE İSTENMELİ"



Türkiye'ye gelecek turistlerin aşı olduklarına dair belge istenmemesinin endişe verici olduğunu dile getiren TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Onur Turan, "Turizm çalışanlarının Mayıs sonuna kadar aşılanması planlanıyor. Ancak risk sadece çalışanlarla sınırlı değil. Bizim açımızdan cevap bekleyen iki soru var. Aşı olup olmadığı veya hastalık taşıyıp taşımadığı bilinmeyen turistlerle otelde veya turistik beldelerde iletişim kuran vatandaşlarımıza ne olacak? Türkiye'ye gelmeyi düşünen turistler, yine aşı veya hastalık durumu bilinmeyen diğer turistlerle aynı otelde kalmak veya havuz, restoran gibi ortak kullanım alanlarını paylaşmak isteyecek mi? Bu konular muhakkak aydınlatılmalı ve gerekli düzenlemeler hızlıca yapılmalı" ifadelerini kullandı.



"RİSK GRUPLARI HIZLA AŞILANMALI"



Bu süreçte sadece turizm çalışanlarının değil tüm vatadaşların da hızla aşılanması gerektiğini belirten Turan, şunları söyledi: "Şu an 55-64 yaş arası bireylerin, öğretmenlerin ve diğer riskli sektörlerde çalışan bireylerin çoğunluğu aşılanmadı. 50-54 yaş arasında olanlarla kronik hastalığı olan 50 yaş altı kişilerin aşılanmasına ise henüz başlanmadı. Solunum hekimleri olarak, kısıtlamaların daha az olduğu günlere dönmek için yetkilileri aşılamanın yaygınlaştırılması ve hızlandırılması için planlama yapmaya, vatandaşlarımızı da tüm kısıtlama ve kurallara harfiyen uymaya davet ediyoruz."



"65 YAŞ KISITLAMASININ KALKMASI OLUMLU"



İki doz Covid-19 aşısı tamamlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının olumlu olduğunu dile getiren Turan, "Bu uygulama ile aşı olma konusunda teşvik edici bir adım atıldı. İki doz aşı olmuş 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ek sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılarak, bir nevi ödüllendirme yapıldı. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada 65 yaş üstü yurttaşların yaklaşık dörtte üçünün aşılandığını söylemişti. Bu tür bir aşıya teşvik uygulamasını olumlu buluyoruz" şeklinde konuştu.