Yerli aşı son durum: Yerli koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak, ne durumda?

2020 yılının Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs panmdemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Bugünkü Bilim Kurulu Toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamalarında yerli aşıya ilişkin önemli detaylar verildi. Bu açıklama sonrasında "Yerli aşı son durum" ile ilgili olarak Yerli koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak, ne durumda? Sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yapılan canlı yayında yerli aşı son durum ile ilgili aktarılanlar ve tüm son dakika haberleri şöyle;
Bakan Koca tarafından Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yapılan açıklamada yerli aşı son duruma ilişkin;
Yerli aşıda Faz-2 çalışması bitti. Faz-3 çalışmaları da iki hafta içerisinde başlayacak. Bütün gelişmeler olumlu olursa Haziran başında Faz-3'e geçebileceğimizi düşünüyorum. Üç tane aşımız daha var, 2 tanesi inaktif, 1 tanesi VLP aşısı. Orada da faz-1 safhasındalar. Zannediyorum önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde orada da faz-1 çalışmasının sonuçları görülerek başarılı olursa faz-2 çalışmaları peyderpey başlamış olur. Bu süreçler başarıyla tamamlanırsa eylül ayında acil kullanım onayıyla birlikte kullanımı söz konusu olabilir. Bu anlamda ilk Türk aşımız başarıyla gündeme girebilir diye bekliyoruz.
İfadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın diğer açıklamalarında satır başları şöyle;
Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protokolleri oturdu. Sağlık altyapımızı nasıl yöneteceğimizi biliyrouz. Birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade, daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz. Normale dönmek için çaba sarf edeceğiz. Yaygın aşılamayla birlikte pandeömiyi gündemimizden çıkarmak ana hedefimiz olacak. İlk vakanın açıklandığı 11 Mart 2021'den itibaren aşıyla birlikte önümüzü daha rahat gördüğümüzü söyleyebilirim.
Özellikle, bu dönemde şu an biz 55 yaş üstünü aşılıyoruz. Bunun dışında riskli grupları, emniyet, güvenlik ve öğretmenlirimiz dahil olmak üzere devam ediyoruz. Aşı tedariğiyle birlikte Haziran ayında ilave 30 milyonun ssadece Biontech olacağını, Sinovac içinde önümüzde 1 hafta içinde beklediğimiz bir miktar var. Önce 50, sonra kademeli olarak aşağıya doğru 20 yaşa kadar Haziran ayında inmek isiyoruz. Onun dışında aşılama oranı ile ilgili toplamda 65 yaş üstü yüzde 84'e kadar aşılandı.
Haziran ayında nasıl bir normalleşme olacağına dair Bilim Kurulu'nun bir önerisi olacak. Kapatmaktan ziyade aşılamayla birlikte bu süreci yürütme taraftarıyız. Kapanmadan çok kişisel kontrolleri sağlayacağız.
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