Yerli aşı son durum: Yerli koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak, ne durumda?

2020 yılının Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs panmdemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Bugünkü Bilim Kurulu Toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamalarında yerli aşıya ilişkin önemli detaylar verildi. Bu açıklama sonrasında "Yerli aşı son durum" ile ilgili olarak Yerli koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak, ne durumda? Sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor.

YERLİ KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK, NE DURUMDA?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yapılan canlı yayında yerli aşı son durum ile ilgili aktarılanlar ve tüm son dakika haberleri şöyle;