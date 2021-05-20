Yol kesen magandalar yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta arkadaşlarını askere uğurlamak için konvoy oluşturan bir grup önce araç trafiğini kesti, ardından da asker adayı arkadaşlarını havaya fırlattı. Trafik güvenliğini hiçe sayan o magandalar, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. İki şüpheliye toplamda 2 bin 678 lira idari para cezası kesildi.

Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için düzenlenen eğlence ve konvoylar da sık sık gündeme gelmeye başladı. Durumun son örneklerinden biri de Esenyurt Cumhuriyet Meydanı köprü altında 18 Mayıs Salı günü yaşandı. İddiaya göre bir grup, arkadaşlarını askere uğurlamak için araçlarıyla konvoy oluşturdu. Trafikte seyir halinde bulunan grup, Cumhuriyet Meydanı'nda köprü altına varınca kontak kapatıp trafik akışını kesti. Araçlarıyla müzikler açan kalabalık grup, asker adayı arkadaşlarını havaya atmaya başladı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı anların ardından dağılan grup için Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerinden araç plakaları tespit edilen Abdullah G. Ve Ahmet S. polis ekiplerince yakalandı. Sürücülere trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle toplamda 2 bin 678 lira idari para cezası uygulandı.