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Haberler Gündem Haberleri 1 milyon 200 bin adet fideyi Kahramankazan Belediyesi çiftçiye dağıtıyor!
Giriş Tarihi: 21.5.2021 14:33

1 milyon 200 bin adet fideyi Kahramankazan Belediyesi çiftçiye dağıtıyor!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
1 milyon 200 bin adet fideyi Kahramankazan Belediyesi çiftçiye dağıtıyor!

’nın Kahramankazan Belediyesi çiftçiye fide desteğinde bulunarak, çiftçilere yüzde 50 hibeli 1 milyon 200 bin adet fide dağıtımı yapmaya başladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz 1 milyon 200 bin adet fidenin dağıtımına devam etiklerini belirterek, “Tarım şehri Kahramankazan'ımızda büyük bir özveriyle bizler için üreten çiftçilerimize yüzde 50 hibeli 1 milyon 200 bin adet fide desteğimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı

Ankara'nın Kahramankazan Belediyesi sosyal medya hesabından bin değil, on bin değil, yüz bin değil, yüzde 50 hibeli 1 milyon 200 bin fideyi çiftçiler ile buluşturduklarını ve çiftçinin yanında oldukları için gururlu olduklarını belirtti.

ÇİFTÇİYE 1 MİLYON 200 BİN ADET FİDE DAĞITILIYOR!

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz yaptığı açıklamada, 1 milyon 200 bin adet fidenin dağıtımına devam etiklerini belirterek, "Tarım şehri Kahramankazan'ımızda büyük bir özveriyle bizler için üreten çiftçilerimize yüzde 50 hibeli 1 milyon 200 bin adet fide desteğimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ"

AK Parti MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam, sosyal medya hesabından Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u tebrik ederek, "Bir milyon iki yüz bin fidenin, çiftçimize destek amacıyla yüzde elli hibe olarak, dağıtımını yapan Kahramankazan Belediyesi başkanımız Serhat Oğuz'a teşekkür ediyoruz. Çiftçimizin yanındayız" dedi.

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1 milyon 200 bin adet fideyi Kahramankazan Belediyesi çiftçiye dağıtıyor!
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