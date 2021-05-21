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Giriş Tarihi: 21.5.2021 09:35

Ateşe tiner döken 2 çocuk yandı

DHA
Ateşe tiner döken 2 çocuk yandı

’nın ilçesinde bahçelerinde ateş yakan 2 çocuğun döktükleri tinerin parlaması sonucu vücutları yandı. Yaralanan çocuklar tedavi altına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 11 yaşındaki Y.Ö. ve 12 yaşındaki B.Y. bahçede yaktıkları ateşin üzerine tiner döktü. Tinerin parlaması sonucu 2 çocuk yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri vücutları yanan çocukları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Vücutlarında ikinci derece yanıklar oluşan çocuklar tedaviye alındı. Çocukların yakınları hastanenin önünde kavga ederken, polis tarafları sakinleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ateşe tiner döken 2 çocuk yandı
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