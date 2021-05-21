Başkan Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü mesajı: Büyük acıyı yüreğimde hissediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü ile ilgili mesaj yayınladı. Twitter'dan paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Çerkes kardeşlerimizin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılında, yaşanan büyük acıları yüreğimde hissediyorum" dedi.
Başkan Erdoğan'ın Twitter paylaşımı şöyle:
Çerkes kardeşlerimizin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılında, yaşanan büyük acıları yüreğimde hissediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
Çerkes kardeşlerimizin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılında, yaşanan büyük acıları yüreğimde hissediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. pic.twitter.com/F7uFlrUYs4— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2021