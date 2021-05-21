Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü mesajı: Büyük acıyı yüreğimde hissediyorum
Giriş Tarihi: 21.5.2021 17:19

Başkan Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü mesajı: Büyük acıyı yüreğimde hissediyorum

Başkan Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü mesajı: Büyük acıyı yüreğimde hissediyorum

Başkan , Çerkes Sürgünü ile ilgili yaptığı Twitter paylaşımında, "Çerkes kardeşlerimizin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılında, yaşanan büyük acıları yüreğimde hissediyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü ile ilgili mesaj yayınladı. Twitter'dan paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Çerkes kardeşlerimizin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılında, yaşanan büyük acıları yüreğimde hissediyorum" dedi.

Başkan Erdoğan'ın Twitter paylaşımı şöyle:

Çerkes kardeşlerimizin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılında, yaşanan büyük acıları yüreğimde hissediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü mesajı: Büyük acıyı yüreğimde hissediyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA