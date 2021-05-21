Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj: Bunu başardığımız zaman, dünyanın en mutlu insanı ben olacağım

"BAŞARDIĞIMIZ ZAMAN DÜNYANIN EN MUTLU İNSANI OLACAĞIM"

Erdoğan yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanı olarak benim görevim siz gençlerimizin yükünü almak ve Türk gençliğini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkararak geleceğe hazırlamaktır. İşte bunu başardığımız zaman, dünyanın en mutlu insanı ben olacağım" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan gençler için paylaşım: Görevim siz gençlerimizin yükünü almak | Video