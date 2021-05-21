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Giriş Tarihi: 22.5.2021 00:22 Son Güncelleme: 22.5.2021 00:29

Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj: Bunu başardığımız zaman, dünyanın en mutlu insanı ben olacağım

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj: Bunu başardığımız zaman, dünyanın en mutlu insanı ben olacağım

Başkan , Türk gençliğini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkararak geleceğe hazırlamanın görevi olduğunu belirterek, “İşte Bunu Başardığımız zaman, Dünyanın en mutlu insanı ben olacağım” dedi.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerle olan buluşması görüntülerini de paylaşarak şunları ifade etti:

"BAŞARDIĞIMIZ ZAMAN DÜNYANIN EN MUTLU İNSANI OLACAĞIM"

Erdoğan yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanı olarak benim görevim siz gençlerimizin yükünü almak ve Türk gençliğini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkararak geleceğe hazırlamaktır. İşte bunu başardığımız zaman, dünyanın en mutlu insanı ben olacağım" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan gençler için paylaşım: Görevim siz gençlerimizin yükünü almak | Video

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Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj: Bunu başardığımız zaman, dünyanın en mutlu insanı ben olacağım
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