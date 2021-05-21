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Giriş Tarihi: 21.5.2021 15:10 Son Güncelleme: 21.5.2021 15:22

'ın adına hatıra ormanı kuruldu! Kuzey Marmara Otoyolu'na tam 4.7 milyon ağaç dikildi...

İHA
Başkan Erdoğan'ın adına hatıra ormanı kuruldu! Kuzey Marmara Otoyolu'na tam 4.7 milyon ağaç dikildi...

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 7. Etabı olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılışı 'ın katılımı ile gerçekleşti. Törenden sonra Başkan Erdoğan, ilk test sürüşü için aracının direksiyonuna geçti. Erdoğan, otoyoldaki ilk sürüşü gerçekleştirdi. Öte yandan Türkiye'nin ulaşımdaki en büyük yatırımlarından biri olan Kuzey Marmara Otoyolu, çevreci özelliği ile ülkeye nefes de olacak. Proje kapsamında Başkan Erdoğan'ın adına hatıra ormanı kuruldu. Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı , 50 bin fidanlık bağış sertifikasını Başkan Erdoğan'a takdim etti.

Kuzey Marmara Otoyolu projesinde 4,7 milyon ağaç dikildi. Proje kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan adına bir hatıra ormanı da kuruldu.

kolayca erişim sağlayacak. Otoyol üzerindeki Kocaeli, Sakarya gibi illerimiz de bu rahatlıktan istifade ediyor. Tamamlandığında Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu ile de birleşecek. Marmara bölgemizi tamamen otoyollarla kuşatmış olacağız. Bu eserler ülkemizin sembolleri olarak tarihteki yerlerini almakta. Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprümüz de şimdiden görenleri hayranlık içinde bırakmaktadır" dedi.

CEMAL KALYONCU 50 BİN FİDAN BAĞIŞ SERTİFİKASINI TAKDİM ETTİ

Kuzey Marmara Otoyolu projesinde 4,7 milyon ağaç dikildi. Proje kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan adına bir hatıra ormanı da kuruldu. Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 50 bin fidanlık bağış sertifikasını Başkan Erdoğan'a takdim etti.

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Başkan Erdoğan'ın adına hatıra ormanı kuruldu! Kuzey Marmara Otoyolu'na tam 4.7 milyon ağaç dikildi...
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