Başkan Erdoğan'ın adına hatıra ormanı kuruldu! Kuzey Marmara Otoyolu'na tam 4.7 milyon ağaç dikildi...

Kuzey Marmara Otoyolu projesinde 4,7 milyon ağaç dikildi. Proje kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan adına bir hatıra ormanı da kuruldu.

kolayca erişim sağlayacak. Otoyol üzerindeki Kocaeli, Sakarya gibi illerimiz de bu rahatlıktan istifade ediyor. Tamamlandığında Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu ile de birleşecek. Marmara bölgemizi tamamen otoyollarla kuşatmış olacağız. Bu eserler ülkemizin sembolleri olarak tarihteki yerlerini almakta. Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprümüz de şimdiden görenleri hayranlık içinde bırakmaktadır" dedi.

CEMAL KALYONCU 50 BİN FİDAN BAĞIŞ SERTİFİKASINI TAKDİM ETTİ

Kuzey Marmara Otoyolu projesinde 4,7 milyon ağaç dikildi. Proje kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan adına bir hatıra ormanı da kuruldu. Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 50 bin fidanlık bağış sertifikasını Başkan Erdoğan'a takdim etti.