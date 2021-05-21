Belediyenin haksız işten çıkarmasına ret

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından FETÖ'nün "Belediyeler İmamı" Erkan Karaarslan'ın şirketine usulsüz ödeme yapılmasına karşı çıkan belediye çalışanı Damla İnci'nin işten çıkarılmasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi, İnci'nin işten çıkarılmasının haklı bir nedene dayanmadığına hükmederek işe iadesine karar verdi. Kararda, İnci'nin "Personele ihtiyaç yok" denilerek çıkarıldığı ancak yerine başkasının alındığı belirtildi.Eski CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci'nin kızı olan Damla İnci'nin işten çıkarılmasıyla ilgili dava, Aydın 1. İdare Mahkemesi'nde görülmüştü. İşe iade davası açan İnci'nin talebi reddedildi. O da dosyayı istinafa taşıdı. Üst mahkeme olan İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Aydın 1. İdare Mahkemesi'nde verilen kararın kaldırılmasına hükmetti. Kararda, belediyece İnci'nin pozisyonunda sözleşmeli personele ihtiyaç duyulmadığı ve davacının yerine yeni personel alımına gidilmediği belirtildiği kaydedildi. Ancak İnci'nin işgal ettiği pozisyon için personel temini yoluna gidildi. Mahkeme heyeti, istinaf başvurusunun kabulüne hükmetti. İnci, 2014'te Sözleşmeli Biyolog olarak ASKİ'de çalışıyordu. 2015'te açılan 'ihale danışmanlığı' işini, Karaarslan'ın şirketi Muhkem Danışmanlık kazandı. Şirket sözleşme şartlarını yerine getirmedi. Ancak ödeme istedi. İhale birimindeki 5 ayrı kişi ödeme yapmak istemedi. Ancak baskı gördüler. Tutanakları imzalayanlardan biri olan İnci, işten atıldı.