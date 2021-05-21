BıoNTech’le 120 milyon dozluk anlaşma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Bilim Kurulu toplantısına, BioNTech CEO'su Uğur Şahin de video konferansla katıldı. Koca ve Şahin, toplantının ardından ortak açıklama yaptı:120 milyon doz aşının şu ana kadar 6.1 milyonu bize teslim edildi. Haziran ayında 30 milyon olmak üzere, temmuzağustos- eylülde 120 milyon toplam aşı Türkiye'ye gelmiş olacak. Artık 'gelecek, olacak' demekten öte somut icraatı görmek istiyoruz.Vatandaşımız aşı olmaktan yana. Haziran, temmuz aşılama takvimiyle birlikte yaz aylarının daha güzel geçeceğini umuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sizlere özellikle selamları var. Başarılarınızı yakından takip ediyor. Haziran başında Türkiye'ye davet etmek istiyoruz. Hem aşı kampanyasına desteğiniz hem de Türkiye'de yapacaklarınızı değerlendirmek anlamında, üretim dahil olmak üzere.Altyapı olarak bu aşıyı günde bizim 1-1.5 milyon aşı yapabilme potansiyelimiz var. Yeter ki aşımız olsun, o da sizin elinizde hocam. Geldiğinizde sağlık altyapımızı, filyasyon çalışmalarımızı, sağlık çalışanlarımızın gücünü, aşı kampanyasında nasıl bir sistemle gerçekleştirdiğimizi göstermek isteriz. Sizin ifadenizle Allah'ın izniyle inşallah başaracağız hocam.Şu dönemde vaka sayısı 9 binlere inmiş oldu. 9 bin 300'lere inmiş olan vaka sayısının sürekliliğini sağlayabilmek önemli.Dışarı çıktığınızda 2 metreden yakın biri yoksa maske takmanız gerekmiyor.(Yerli aşıda faz-3 çalışması) Bir üretim yaparken bütün safhaların başarıyla tamamlanması gerekiyor. Sonuçları olumlu olursa haziran başında faz-3'e geçebileceğimizi düşünüyoruz. Üç aşımız daha var, 2'si inaktif, biri VLP. Zannediyorum 2-3 hafta içerisinde orada da faz-1 çalışmasının sonuçları görülerek başarılı olursa faz-2 çalışmaları peyderpey başlamış olur.TÜRKİYE'YE zamanında aşı getirmek için gece gündüz çalışacaklarını belirten BioNTech CEO'su Şahin de "Türkiye'de aşı kampanyasının çok uzman bir şekilde yapıldığını öğrendim. Bizim uzmanlar, sizin ekibinizin çalışmalarının mükemmel yapıldığını anlattı. Türk olarak çok mutlu oldum. Türkiye'de hem aşı üretmek istiyoruz, hem AR-GE yapmak hem de klinik yapmak istiyoruz. Haziranın ilk yarısında Türkiye'ye gelme niyetimiz var" dedi. Aşılarının mutasyonlara karşı güzel etki gösterdiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti: "Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik. Hindistan mutasyonuna karşı da aşımız yüzde 25-30 oranında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Enfeksiyonu geçirmiş kişilerde, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda. Onun için hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir. Üçüncü doz, en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra ikinci dozdan sonra verirsek yeter."Şu an 55 yaş üstünü aşılıyoruz. Bunun dışında riskli grupları, sağlık çalışanları, emniyet, güvenlik, öğretmenlerimiz dahil olmak üzere. Aşı tedarikiyle birlikte önümüzdeki haziran ayında ilave 30 milyonun sadece BioNTech olacağını, Sinovac aşısından önümüzdeki 1 hafta ve 10 gün içerisinde beklediğimiz miktar var. Haziranda BioNTech aşısıyla birlikte hızla aşağı doğru önce 50, sonra 45, 40 ve sonra 20 yaşa kadar, eğer tedarikte sorun yaşanmaz devam ederse haziran ayında 20 yaşına kadar inmek istiyoruz. Onun dışında aşılama oranıyla ilgili şu an toplamda 65 yaş üstü yüzde 84'e kadar ulaşmış durumda. Bunun yüzde 90 ve üzeri olmasını istiyoruz. Özellikle açılan 55 yaş üstü grubun, insanımızın aşı noktasında beklemeden en erken dönemde aşılarını olmalarını önemle ifade etmek istiyorum. Oranları yüzde 90 ve üzerine çıkarmak istiyoruz.