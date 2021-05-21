CHP'li başkanın 'haksız işten çıkarması'na ret! İşe geri alınacak





İŞTEN ÇIKARILMASI HAKLI BİR NEDENE DAYANMIYOR

Kararda, "Bu durumda; davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığının somut bilgi ve belgelerle ortaya konulamadığı ve görevinde yetersiz veya başarısız olduğuna ilişkin herhangi bir tespit bulunmaması hususları bir arada değerlendirildiğinde, davacının hizmet sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin dava konusu işlemin haklı bir nedene dayanmadığı ve hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir" denildi. Mahkeme heyeti, istinaf başvurusunun kabulüne hükmetti.