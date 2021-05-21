CHP’li yönetici Umut Karagöz'e 15 yıl taciz cezası





Ben kimsenin kafasına vurmadım. Böyle bir şey olsaydı kamerada görünürdü" şeklinde konuştu. Karagöz bunların kendisine iftira atıldığını gösterdiğini söyleyerek beraatini ve tahliyesini talep etti. Avukatı ise müştekinin kötü niyetli ve yalancı olduğunu söyleyerek olaya ilişkin somut bir delil olmadığını belirtti.