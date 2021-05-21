ÇÜ’de yeni dekanlar göreve başladı

Çukurova Üniversitesinde dekanlık görev süreleri dolan akademisyenler, düzenlenen törenle görevlerini yeni dekanlara devretti. Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, özverili çalışmalarından dolayı akademisyenlere teşekkür ederek, "Yeni görev alan dekanlarımızın da yüksek sorumluluk duygularıyla hizmet edeceklerinden hiç kuşkum yok" dedi.

Sosyal Tesislerde gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, Prof. Dr. Süha Berberoğlu, Genel Sekreter vekili Dr. Mehmet Cingöz, akademisyenler, ilgili fakültelerin görev süreleri dolan dekanlarıyla yeni atanan dekanlar katıldı.

Pandemi koşulları dolayısıyla maske, mesafe ve hijyen kurallarının dikkate alındığı devir teslim töreninde konuşan Rektör Tuncel, "Görevi süresince önemli idari, akademik ve mali sorumlulukları başarıyla tamamlayan dekanlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Yeni vazife alan dekanlarımızın da yüksek sorumluluk duygularıyla hizmet edeceklerinden hiç kuşkum yok. Onlara da bu vesile ile başarılar diliyorum" dedi.