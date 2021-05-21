FETÖ’nün gaybubet evine operasyon: 35 gözaltı

İzmirCumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gaybubet evlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlik, 100 bin TL, 7 bin dolar ve 4 bin euro ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmamak için sürekli adres değiştirdikleri, yeni adreslerini yakın akrabalarından bile gizledikleri anlaşıldı. Gözaltı kararı verilen 39 şüpheliden 23'ünün erkek, 16'sının kadın olduğu öğrenildi. 15 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı ifade edilirken, 3 şüpheli hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.Öte yandan Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu hudut birliklerince yakalandı./SABAH