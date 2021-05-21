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Giriş Tarihi: 21.5.2021 14:24

Genç öğretim üyesi evinde ölü bulundu

ABBAS ÇAKAR
Genç öğretim üyesi evinde ölü bulundu

Yahya Kaptan Mahallesi'nde oturan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi 42 yaşındaki Cüneyt Yılmaz evinde ölü olarak bulundu.

İzmit Yahyakaptan'daki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen KOÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Cüneyt Yılmaz'dan bir süredir haber alamayan yakınları polise haber verdi. Yılmaz'ın evine giren polis ekipleri öğretim üyesini hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ise Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölüm nedeni Adli Tıp Kurumundan gelecek olan raporla netlik kazanacak olan Yılmaz'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip memleketi Samsun Tekkeköy ilçesi Çırakman Köyü'nde defnedilecek.

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Genç öğretim üyesi evinde ölü bulundu
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