Hadsiz benzetmeye 250 bin liralık dava

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı hadsiz benzetmeden dolayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Akşener'in, Başkan Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal edici mahiyette ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğuna dikkat çekilerek, "İsrail zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarlarının başında Sayın Cumhurbaşkanımız gelmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dış politikaya dair vizyonu ve Müslüman coğrafyalardaki işgal ve katliam girişimlerine karşı emsalsiz direnişi, Filistin halkı gibi tüm mazlum milletler tarafından da takdir edilmektedir. Cumhurbaşkanımızın, adalet ve hakkaniyete dayalı insani duruşunun tam karşısında bir siyasi figür olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bulunmaktadır. Bu figür, tüm İslam coğrafyasında olduğu gibi ülkemizde de çocukları dahi ayırmaksızın sivilleri katleden, insanların yerleşim yerlerine zorla el koyan, işgalci ve yayılmacı politikalar takip eden, İslam ve insanlık düşmanı biri olarak bilinmekte ve kabul edilmektedir" denildi. Erdoğan'ın, Netanyahu'ya benzetilmesinin hakaret kastıyla yapıldığı ifade edilen dava dilekçesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Medeni Kanun'un ilgili hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararları dikkate alındığında, Akşener'in, ifade özgürlüğünün sınırlarını ihlal ettiği kaydedildi. ANKARA