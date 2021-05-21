HSK seçiminde uzlaşı sağlandı

HÂKIMLER ve Savcılar Kurulu'na (HSK) TBMM tarafından seçilecek 7 üyenin ismi üzerine uzlaşı sağlandı. Kurul'un 7 üyesinden 4'ü Cumhur İttifakı'nı temsil eden AK Parti ve MHP kontenjanından, 3 üyesi ise Millet İttifakı'nın ortakları CHP ve İYİ Parti kontenjanından belirlenecek. HSK'da, Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı haricindeki 11 üyenin görev süresi 7 Haziran'da sona erecek. 2017'de yapılan Anayasa değişikliği doğrultusunda HSK'nın 7 üyesi ilk kez TBMM tarafından seçilecek. Dün toplam 114 aday adayı seçime girdi. Yaklaşık iki saat süren seçimde, HSK üyeliği için 21 aday belirlendi. Cumhur İttifakı kontenjanından 3 ismin AK Parti, 1 ismin MHP kontenjanından, Millet İttifakı'nda 1 ismin CHP, 2 ismin ise İYİ Parti'nin kontenjanından seçilmesi üzerinde uzlaşıldı. AK Parti Yargıtay'dan Ergün Şahin, Danıştay'dan Aysel Demirel ve avukat kontenjanından Bilal Temel'i, MHP halen HSK üyesi olan Hamit Kocabey'i önerdi. CHP Yargıtay kontenjanından Ömür Topaç'ı, İYİ Parti de Yargıtay kontenjanından Sinan Esen ve öğretim üyesi kontenjanından Cumhur Şahin'i HSK üyeliği için gösterdi. TBMM Genel Kurulu, 7 Haziran'a kadar 7 HSK üyesini seçecek.