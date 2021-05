Kabaktepe, Filistin için “İmzalamayan kalmasın” dedi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, işgalci İsrail'in basın özgürlüğünü hedef aldığını belirterek, Gazze saldırısı esnasında gazetecileri hedef almasını ve Filistin'deki zulmü kınayan Filistin için Gazeteci Dayanışması İnisiyatifi'nın bildirisini imzalamaya davet etti.



"TÜM GAZETECİLERİN DİRENİŞ MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUM"

Kabaktepe, resmi Twitter hesabından gazetecilere desteğini belirterek, "İşgalci İsrail'in adalet ve hakikate düşmanlığı basın özgürlüğünü de hedef alıyor. Son 20 yılda 46'dan fazla gazeteci katledildi. İsrail'in vahşetini insanlığın vicdan mahkemesine servis etmek için çalışan tüm gazetecilerin direniş mücadelesini destekliyorum" ifadelerini kullandı.

"İMZALAMAYAN KALMASIN!"



Filistin için Gazeteci Dayanışması İnisiyatifi'nın Filistin için imza kampanyasına ise Kabaktepe, "İmzalamayan kalmasın lütfen! Her imza Filistinli bir çocuğun İsrail'e attığı bir taş kadar değerli, her imza İsrail'in zulmünü belgeleyen bir fotoğraf kadar önemli, her imza İsrail'in katlettiği gazetecilerin yapamadığı haberler kadar etkili, emin olun! Press For Palestine" diyerek destek verdi.



FİLİSTİN'DEKİ ZULME DUR DEMEK İÇİN İMZALA

Filistin için Gazeteci Dayanışması İnisiyatifi geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından, "Filistin İçin Gazeteci Dayanışması İnisiyatifi üyeleri olarak, vicdan sahibi tüm gazetecileri, bölgede yaşanan hukuksuzluğa ve gazeteci katliamına dur demek için http://pressforpalestine.com/# adresinde başlattığımız imza kampanyasının duyurulması noktasında destek olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



Bir grup gazeteci İsrail'in gazetecilere uyguladığı katliama ve Filistin'deki zulme dur demek için http://www.pressforpalestine.com/# isimli internet sitesindeki bildiriyi imzalamaya davet etmişti.