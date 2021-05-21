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Giriş Tarihi: 21.5.2021 11:41

Kırıkkale’de "Sahil Rüzgarı Operasyonu"

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de Sahil Rüzgarı Operasyonu

Kırıkkale'de Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında yakalama kararı çıkarılan 4 zanlıdan 1'i zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale'de Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında yakalama kararı çıkarılan 4 zanlıdan 1'i zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 1'i yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada, şüphelinin evinde silah ve örgütsel dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlının, "yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama" gibi organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Diğer 3 şüpheliden 2'sinin Antalya'da, birinin de Ankara'da olduğu belirlendi.

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Kırıkkale’de "Sahil Rüzgarı Operasyonu"
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