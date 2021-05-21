Kırıkkale’de "Sahil Rüzgarı Operasyonu"

Kırıkkale'de Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında yakalama kararı çıkarılan 4 zanlıdan 1'i zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 1'i yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada, şüphelinin evinde silah ve örgütsel dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlının, "yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama" gibi organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Diğer 3 şüpheliden 2'sinin Antalya'da, birinin de Ankara'da olduğu belirlendi.