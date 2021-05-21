Korku sardı

Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Sofi Nurettin'in öldürüldüğü operasyon, örgüt içinde şok etkisi yaratırken, teröristbaşı Cemil Bayık ile diğer elebaşlarını da her an MİT operasyonuyla öldürülme korkusu sardı. PKK elebaşları yurt içinde ve sınır ötesinde teker teker öldürülmeleri nedeniyle saklandıkları inlerinden çıkamaz hale geldi.İÇIŞLERI Bakanlığı koordinesinde Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs'ta bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan eyaletinde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve terör listesinde 1 milyon lira ödülle "TURUNCU" kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç olduğu tespit edildi.