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Giriş Tarihi: 21.5.2021

Korku sardı

Özgür CEBE Özgür CEBE
HALİT TURAN HALİT TURAN
Korku sardı

Terör örgütü elebaşlarından , yaşadıkları korkuyu itiraf etti: MİT ’ta çok önemli kadrolarımızı vurdu. İstihbaratı verenlerin kim olduğunu çözemedik

Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Sofi Nurettin'in öldürüldüğü operasyon, örgüt içinde şok etkisi yaratırken, teröristbaşı Cemil Bayık ile diğer elebaşlarını da her an MİT operasyonuyla öldürülme korkusu sardı. PKK elebaşları yurt içinde ve sınır ötesinde teker teker öldürülmeleri nedeniyle saklandıkları inlerinden çıkamaz hale geldi.

TURUNCU LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA
İÇIŞLERI Bakanlığı koordinesinde Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs'ta bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan eyaletinde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve terör listesinde 1 milyon lira ödülle "TURUNCU" kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç olduğu tespit edildi.
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Korku sardı
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