Koronavirüs için 'havuz test' önerisi! 'Fransa, Almanya, İngiltere'de uygulanıyor'





Geçen sene ilkbahar aylarında açılmalara başladıktan sonra yaz aylarını rahat geçirdik; ama sonbaharda bir dalga ile karşılaştık. Yani vaka sayıları azalmaya başladıktan sonra yapmamız gereken önemli bir şey var; tekrar bir dalga ile karşılamamak için ki sonbaharda böyle bir risk söz konusu, eğer birtakım strateji değişiklikleri yapmazsak" diye konuştu.