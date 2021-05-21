Kuzey Marmara Otoyolu’nda gurur günü

Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın en önemli merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölüm bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek törenle hizmete açılacak. Habipler- Hasdal kavşakları ile KMO'nun, Habipler kavşağı üzerinden eski Edirne Asfaltı Caddesi'ne bağlanarak kuzeyde Arnavutköy, güneyde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'ya, yine aynı kavşak üzerinden de Alibeyköy-Hasdal mevkisinde 2. Çevre Yolu'na (O-2) ve yapılması planlanan üç katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne entegre edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden 2. Çevre Yolu'nu kullanarak gelen araçların İstanbul'un yoğun yerleşim alanlarından İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ne olan ulaşımı da kolaylaşacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da projeyle ilgili "Bu otoyolumuz sayesinde zamandan 1 milyar 650 milyon TL, akaryakıttan 830 milyon TL olmak üzere yıllık 2 milyar 480 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyonu 350 bin 960 ton azaltılacak. Yakında ilk adımlarını atacağımız Kanal İstanbul da cazibesiyle İstanbul coğrafyasına yeni boyut getirecek" dedi.