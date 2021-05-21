Önce güneş, sonra yağmur fırtına vurdu! Şiddetli fırtına ağacı kökünden söktü

İstanbul'da yazdan kalma kavurucu sıcaklar yaşanırken Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak yağmur etkili oldu. Önce şiddetli fırtına nedeniyle ağaç kökünden sökülüp yola devrilirken sağnak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anlar yaşadılar.

İstanbul'da günlerdir etkili olan aşırı sıcaklar devamında sağnak yağışları getirdi. Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağmur dün saat 11.30 sıralarında başladı. Sağnak yağışla birlikte hava sıcaklığıda 6 derece birden düşüş gösterdi. Cumartesi günü de yağması beklenen ve İstanbul'un genelinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağnak yağıştan önce Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar kafalarına poşet geçirirken, kimisi yağmurun dinmesini beklemek için duraklara sığındı.

Yağmur trafiği de etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi.



ŞİDDETLİ FIRTINA AĞACI KÖKÜNDEN SÖKTÜ YOLA DEVİRDİ



Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şiddetinde etkili oldu. Sağnak yağıştan hemen önce etkili olan Şiddetli fırtına nedeniyle Mete Caddesi üzerinde büyük bir ağacın kökünden sökülüp yola devrilmesine neden oldu. Ağacın devrilmesi sırasında yoldan araç geçmemesi olası yaralama ve can kaybına neden olmadı. Belediye ekipleri yola devrilen ağacı budayarak kaldırıma çektiler. Trafiğin akışını sağladılar.



İstanbul'da da gök gürültülü sağanak yağışla birlikte dolu yağışının da görülebileceği kaydedildi. Araç sahipleri dolu yağışına karşı araçlarının üzerine kartan kutuları ve bezler serdiler.