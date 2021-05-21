PKK’nın saldırısı lanetlendi

Terör Örgütü PKK tarafında düne gece Şırnak 23'üncü Piayde Tümen Komutanlığı ve Batman, 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Meydan Komutanlığı'na yapılan saldırı Şırnak'taki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler tarafından düzenlenen yürüyüş ve basın açıklaması ile kınandı. Merkez Yeni Mahalle'de bulunan Geylani Cami'si önünde bir araya gelen kalabalık buradan ellerinde Türk bayrakları ile Sanat Sokağı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında sık sık 'Kahrolsun PKK, İşbirlikçi HDP', 'Şehitler Ölmez Vatan bölünmez', 'Türk Kürt Kardeştir, PKK kalleştir' sloganları atıldı.



Sanat sokağında konuşan Ak Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan; "Biz Şırnak olarak huzurun ne olduğunu gördük. Kardeşliğin ne olduğunu biliyoruz. Berber bir arada yaşamanın gücünü kuvvetini biliyoruz. Ve biz bu birlikteliği sağladıkça birileri bu kardeşlik hukukunu bölmek için elinden gelen mücadeleyi verecek. Çünkü burada PKK adına varlığını sürdüren her türlü siyasal organizasyonlarda dahil olmak üzere günün İsrail'den, emperyal Amerika'dan almaktadır. Biz kendi içimizdeki birliğimizi berberliğimizi böldürmeyeceğimizi burdan bütün dünyaya haykırıyoruz. Tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. Bizler huzurlu bir ortamın hasreti içerisindeyiz.

Yine tekrardan bu toplumun huzurunu bölmek için kendilerinin hazırladıkları tuzakladıkları düzeneklerle mühimmat yüklü maket uçarklarla yine bu şehrin üzerine saldırılarda bulunmaya çalıştılar.bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur.Artık Kürt toplumunun üzerinden ellerini çeksinler. Evet biz Kürt'üz ama böldüren Kürtlerden değiliz. Evet biz Kürt'üz ama PKK'lı değiliz. Evet biz Kürt'üz dostluğumuz, kardeşliğimiz için canımızı vermeye hazırız. HDP'nin Kürt halkı üzerinde zerreyi miskal bir temsiliyet hakkı yoktur. Eğer HDP Kürtleri temsil ettiğine inanıyorsa Kürt kardeşlerinin acılı günlerinde yanlarında olurdu. PKK'nın işlediği cinayetlerde sesini duyurmayan, PKK'nın yaptığı cinayetleri meşru gören, ekmeği için, rıskı için mücadele eden işçilerimize yönelik saldırılar yapıldığında, benim can kardeşimin bedeni 10 parçaya bölündüğünde HDP'nin milletvekilleri neden sessiz kaldılar. Eğer temsiliyetten bahsediyorlarsa evella burdaki halkın yanında durmaları gerekiyor. İşte halk burda. Halk huzurunun, kardeşliğinin yanında. Ve burdan bir kez daha haykırıyoruz el çeksinler bu toplumun üzerinden. Bu toplum onları istemiyor.

Onların varlığını istemiyor. Onların faaliyetini istemiyor. Bu toplum yanlızca kardeşliğini, dostluğunu, birliğini istiyor. Ve biz bu huzuru sağlamak için canımızı verme pahasına burdayız ayrılmıyoruz. Dün yapılan saldırıları tüm Şırnaklı hemşerilerim adına esef ve lanetle kınıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar Kürt halkı devletinin yanındadır. Kürt halkı Selahattin Eyubi'nin torunlarıdır. Kudüs'ü fetheden o kahramanın torunlarında bir haçlı ordusu devşiremeyeceksiniz. Bizler Müslümanız. İnsan yaşamına saygı duyarız. İnsan yaşamını güzelleştiririz. Şırnak'ı güzelleştiririz. Dostluğun, kardeşliğin, huzurun, Hz. Nuh'un kenti kadim Şırnak. Yeter artık HDP'de PKK'da çeksin ellerini bu şehirden" dedi..



Memur-Sen Şırnak il Başkanı Abdullah Çatı ise kalabalık adına yaptığı basın açıklamasında; Bugün dün gece Şırnak ve Batman illerimize gerçekleştirilen hain saldırıyı kınamak ve lanetlemek için burada toplanmış bulunuyoruz. Tabi bu saldırılar şunu gösteriyor. PK'nın bittiğini gösteriyor. Sıkışan PKK fareler gibi, mağaralara sıkışan PKK şimdi şehir eylemleri ile kendini güçlü göstermeye çalışıyor. Bittiler, inşallah sonları geldi. Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza ve Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş ve çok şükür ki her hangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Kardeşlikle var olmak, kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için buradayız. Hep birlikte teröre ve ihanete karşı ayaktayız. Vesayetin emir eri ve işgal aracı; Terör Koalisyonu; PKK'yı lanetleyip, birlikteliğimizi tüm dünyaya göstermek için buradayız. Ey! PKK Haçlı İttifakının emir eri: Elinize emperyalizm tarafından verilen silahları bırakın. Artık yeter! Kandan ve katliamdan beslenmeyin. Siyonizmin kanlı senaryolarında figüran olmaktan vazgeçin. Milletin iradesine, bu kardeşlik atmosferine teslim olun. Diz çökeceksiniz. Aman dileneceksiniz. Ebedi kardeşliğimiz karşısında çaresizce yalnızlaşacaksınız. Değerleri kuşananlar burada.. Dayanışma ruhu ile hareket edenler burada. Emperyalizmin, terörizmin ve siyonizmin karşısında dim dik duran Güneydoğu, Doğu Anadolu, tüm Türkiye burada. EdiBese! Yeter Artık diyoruz. Sabrımızı sınamayın. Unutmayın. Unutmayacağız" dedi.