PKK’ya ait 2 yeraltı deposu imha edildi

Hatay'ın İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK Terör örgütünün kökünü kazımak için Amanos Dağlarında yürüttüğü Eren-8 adlı operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Amanos Dağlarında Operasyonlarını sürdüren Mehmetçik terör örgütüne ait iki adet silah deposu tespit etti.

Toprağın altına gömdükleri plastik kovaları silah deposu olarak kullanan terör örgütünün iki deposundan 1 adet boru tipi EYP, 6 adet AK-47 Kaleşnikov piyade tüfeği, 4 adet M-16 Piyade tüfeği, West Germany marka 9 mm. tabanca, 188 adet 5,56 mm. M-16 piyade tüfeği fişeği, 145) adet 9 mm fişek, 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 8 adet uzaktan kumandalı EYP anahtarı, 16 adet pil, 12 adet AK-47 Kaleşnikov piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesin ele geçirdi. Hainlere ait depoları boşaltan Mehmetçik depoları imha etti.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, yurt içinde yürütülen başarılı operasyonlarla tükenen bölücü terör örgütünün mağara, barınak ve sığınaklar ile burada ele geçirilen örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmatların tek tek imha edilmeye devam edileceği bildirildi.