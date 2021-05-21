Şanlıurfa’da otomobil şarampole devrildi

Şanlıurfa- Suruç karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza Şanlıurfa- Suruç karayolu Organize Sanayi bölgesi mevkinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüsü ve plakası belirlenmeyen otomobil Organize Sanayi bölgesinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yoldan geçen araçların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine giden ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.