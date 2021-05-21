Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yargı reformu açıklaması: Dördüncüsü yakında TBMM'de olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'ne video konferans ile katıldı. Burada önemli mesajlar veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yargı reform paketinin dördüncüsünün yakında TBMM'de olacağını belirtti. Erdoğan, "Bırakın da biz rahat çalışalım, bizim daha yapacağımız çok şey var." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YARGI REFORMU AÇIKLAMASI

Erdoğan, yargı reform paketi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yeni ve sivil anayasamıza da inşallah kavuşacağız. Bu tablo dışarıda ve içeride birilerine rahatsızlık veriyor.

Türkiye'yi kısır döngü içine hapsedenler, bağımsız Türkiye hedefimizden hiç hoşlanmadı. Rahatsız da olsalar biz kararlılıkla bu yola devam edeceğiz.

"BIRAKIN DA RAHAT ÇALIŞALIM"

Bırakın da biz rahat çalışalım, bizim daha yapacağımız çok şey var. Ulaşımda, sağlıkta, enerjide attığımız atacağımız adımlar var. Çekilin önümüzden de şöyle rahat ve hızla çalışmaya devam edelim. Darbecilerden terör örgütlerine, ekonomik tetikçilerden çetelere kadar ellerine geçen her aracı bu doğrultuda seferber ettiler. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramadılar, başaramayacaklar. Burada yine bir yatırımın, bir eserin açılışındayız.