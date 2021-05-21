Son dakika: Çin'de 7.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Uluslararası sismoloji merkezlerinin ilk belirlemelerine göre Çin'deki depremin büyüklüğü 7.4 olarak kaydedildi. AFAD depremin büyülüğünü 7.0 olarak açıkladı.

ÇİN'DE ART ARDA DEPREMLER

Öte yandan, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Dali kentinin Yangbi Yi Özerk ili 1 saat içinde art arda 3 kez sallanmıştı. Eyalette art arda meydana gelen 4.2, 5.6 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde bilanço netleşiyor. İlk belirlemelere göre depremde 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

