Çadırda yaşayan tarım işçilerine yardım

Şanlıurfalı iş adamı Mehmet Buluktimur'ın girişimleriyle Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, zor şartlar altında çalışan Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçilerini unutmadı. Başkan Yalçın tarım işçilerine gıda paketi yardımında bulundu.

Şanlıurfa'dan para kazanmak için göç eden ve Hatay'ın Yayladağı ilçesinde mevsimlik tarım işçiliği yapan Şanlıurfalı mevsimlik işçileri Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın'dan destek geldi. Mevsimlik işçiler için içinde gıda, ve yaşam malzemelerin olduğu 140 aileye gıda kolilerinden oluşa paketler dağıldı.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Şanlıurfalı mevsimlik işçilerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Çocuklara ayakkabı ve oyuncak ta dağıttı. Başkan mevsimlik işçileri çadırlarında ziyaret ederek kendi elleri ile dağıtım yaparak işçilere lokum dağıttı

Şanlıurfalı iş adamı Mehmet Buluktimur işçilerimiz zor durumdaydı suları yok elektrikleri yok sağ olsun AK Partili Belediye başkanımız Mehmet Yalçın büyük bir duyarcılık göstererek işçilerimize sahip çıktı tüm sorunlarını giderdi kendisine Şanlıurfa adına teşekkür ediyorum dedi