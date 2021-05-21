Son dakika haberler: Sağlık Bakanlığı 20 Mayıs koronavirüs verilerini paylaştı! İşte güncel vefat ve vaka tablosu

Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini hala sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda 60 binlere kadar çıkan koronavirüs vaka sayıları, alınan tam kapanma kararının ardından 10 binin altına geriledi.

İŞTE 20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.

19 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ