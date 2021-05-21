Kavala yeniden yargılanıyor! Gezi ve 15 Temmuz davaları birleşmişti

Gezi kalkışmasını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kava, Can Dündar ve Memet Ali Alabora'nın aralarında olduğu 16 sanık hakkında 2019 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Mahkeme 18 Şubat 2020'de firari 7 sanığın dosyasını ayırırken, tutuklu sanık Osman Kavala, tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in beraatine karar vermişti.

BERAATİ İSTİNAF BOZDU

İstinaf Mahkemesi 22 Ocak'ta beraat kararını bozarak, Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'e açılan 15 Temmuz davası ile Gezi davasının birleştirilmesi gerektiğini kaydetmişti. Bozma ve birleşme kararlarının ardından yeniden yargılamaya bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanıyor.