Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz
Giriş Tarihi: 21.5.2021 18:29 Son Güncelleme: 21.5.2021 19:16

SON DAKİKA! MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz

SON DAKİKA! MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz

Son Dakika Haberi... 'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonlar kapsamında birçok etkisiz hale getirilirken, terör örgütüne ait ve muhimmatlar da imha ediliyor. tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi" denildi.

Son Dakika Haberi... Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik başlatılan operasyonlarda terör örgütüne ağır darbeler verildi. Özellikle sözde üst düzey yetkililer teker teker etkisiz hale getirilirken, terör örgütü bitme noktasına geldi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT BİR MAĞARA BULUNDU

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada terör örgütüne ait bir mağaranın tespit edildiği bildirildi.

SON DAKİKA! MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz | Video

Mağarada örgüte ait birçok mühimmat ve yaşam malzemesi imha edilirken, MSB o anlara ait görüntüleri de paylaştı.

"TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

MSB'nin hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA