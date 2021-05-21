Son dakika: Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı

139 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saat 06.00 sıralarında eş zamanlı olarak başlayan ve halen devam eden operasyonlarda şu ana kadar 8 farklı suç örgütüne mensup 171 şüpheliden 139 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 70 tabanca, 20 tüfek, bin 625 mermi, bin 125 kök hint keneviri, 49 uyuşturucu hap, 1 balistik yelek ve bir sahte polis gazetesi kimlik kartı ele geçirildi.