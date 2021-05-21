HANGİ PUANLAR GEÇERLİ OLACAK?

Edinilen son dakika bilgisine göre bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme yapılmayacak. İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması bulunmuyor. İlkokul ile ortaokullarda ikinci dönem sınav notu olan öğrenciler için bu sınavlar geçerli olacak. Bu öğrencilere istemeleri halinde ikinci bir sınavla puan yükseltme fırsatı verilecek.