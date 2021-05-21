Terör operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantısı olduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.

MAHMUT ÖZDEN'İN GRUBUNDAN

Özel Harekat polisinin katılımıyla gerçekleşen şafak baskının da 4 kişiyi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında Ali Ç.'nin, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olan ve cezaevinde bulunan Mahmut Özden'in kurduğu 'Yamaçlı' grubu üyesi olduğu belirlendi. Ayrıca Ali Ç.'nin 3 oğlunun DEAŞ saflarında savaşırken öldüğü öne sürüldü.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Ali Ö.'nün ise sosyal medya üzerinden El-Kaide adına para topladığı ve bu paraları örgüte yolladığı saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Ç. ile Mehmet Ali Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.