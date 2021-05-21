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Giriş Tarihi: 21.5.2021 14:32

Vahşice öldürüp böyle poz verdiler

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Vahşice öldürüp böyle poz verdiler

’nin ’nde koruma altındaki yaban keçilerini vurup önünde poz vererek sosyal medyada paylaşan  6 kaçak avcı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yakalandı

Denizli'nin Beyağaç İlçesi'nde koruma altındaki yaban keçilerini vurup önünde poz vererek sosyal medyada paylaşan 6 kaçak avcı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Nesilleri tükenmekte olan dağ keçilerini gözlerini kırpmadan vahşice katleden avcılara toplam 166 bin 662 lira para cezası kesildi.

Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Sandıras Dağı'nda koruma altındaki dağ keçilerinin kaçak avcılar tarafından vurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Keçileri vurduktan sonra sosyal medya platformlarında poz veren kişileri tespit eden ekipler Jandarma ile birlikte operasyon için düğmeye bastı. Operasyon kapsamında akraba olan M.K, A.K, C.K, İ.K, G.K, ve H.D'yi gözaltına aldı. Sorgulamalarında suçlarını itiraf eden avcılar, yabani keçileri vurmanın yasak olduğunu bilmediklerini iddia ettiler.

Kaçak avcılara "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefete suçundan 27 bin 777'şer lira olmak üzere toplam 166 bin 662 tl ceza kesildi.

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Vahşice öldürüp böyle poz verdiler
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