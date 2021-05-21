Vali Yerlikaya: İstanbul üretiyor Türkiye büyüyor

Sosyal güvenlik haftası nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbulun ürettiğini Türkiye'nin büyüdüğünü açıkladı. Yerlikaya, Geçen yılın Ocak ayı ile bu yılın Ocak ayında hem açılan işyeri hemde sigortalı işçi sayısında artış yaşandığını belirterek, "2020 Ocak ayında 535 bin 601 işyerinin aktif bildirge verdi. 2021 yılının Ocak ayında bu rakamın 556 bin 789 olarak artış gösterdi. 2020 Ocak ayı itibariyle aktif sigortalı sayısı 5 milyon 327 bin 315 iken 2021 yılının Ocak ayında bu rakam 5 milyon 673 bin 904'e yükseldi. İstanbul'da 346 bin 499 sigortalı işçi sayısında artış görüldü. İstanbul üretiyor Türkiye büyüyor. Sosyal Güvenlik haftası kutlu olsun" dedi.