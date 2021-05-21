Van'da PKK operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale İlçesi Yavrucak Mahallesi kırsalında 21 Mayıs tarihinde operasyon düzenlendi.

YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda, 60 K-47 kalaşnikov Piyade tüfeği fişeği, 1 el telsizi ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.