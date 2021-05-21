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Giriş Tarihi: 22.5.2021 00:17

'da PKK operasyonu

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van'da PKK operasyonu

'ın kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale İlçesi Yavrucak Mahallesi kırsalında 21 Mayıs tarihinde operasyon düzenlendi.

YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda, 60 K-47 kalaşnikov Piyade tüfeği fişeği, 1 el telsizi ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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Van'da PKK operasyonu
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