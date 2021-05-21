Vatandaş isyan etti! “Hizmet yok heykel var anıt var onu da beceremiyorlar”

Gemlik'te verdiği hiçbir sözü yerine getirmeyen Belediye Başkanı CHP'li Uğur Sertaslan, kente hizmet olarak Anıt diktirmek istedi. Plansız ve statik hesap yapılmayan anıt inşaatı çökünce de eleştirilere hedef oldu.



CHP'li çok sayıda Belediye Başkanının seçim sürecinde vaat ettiği söz ve projeleri yerine getiremediğinden şikayetçi olan vatandaşlar, sadece heykel ve anıt dikmekle uğraşan Başkanları topa tuttu. Bilecik'te parka Atatürk ve köpeği Fox'un heykelini yaptırarak bir parka koyan CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin, heykeller olmamış diyerek tekrar restore yaptırmış ve tepki almıştı. Geçtiğimiz gün ise Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın, hizmet olarak projelendirdiği Kuva-i Milliye Anıtı dikilirken çöktü.

HİZMET BEKLEYEN VATANDAŞ VERYANSIN ETTİ



Anıt inşaatının çökmesi ve büyük bir tehlikenin atlatılması üzerine CHP'li Sertaslan vatandaşların sert eleştirilerine maruz kaldı. Seçim sürecinde kentin bilbordlarına astığı, şehir içi tramvay ulaşımı, tekneler için çok katlı otopark, alternatif deniz ulaşımı gibi onlarca projeden hiç birini yerine getirmeyen Sertaslan'ı sert sözlerle eleştiren Gemlikliler, "Biz hizmet beklerken o anıt dikmekle uğraşıyor" şeklinde ağır eleştirilerde bulundu.

"ANITI BİLE DOĞRU DÜZGÜN DİKEMİYORLAR"



Şehrin trafik sorununa el atmayan, yaz aylarına girerken kentte kokan ve sinek üreten derelerin ıslah edilmesi ile ilgili olarak hiçbir çalışma yapmayan belediyenin, anıt dikmesine anlam veremeyen vatandaşlar, "Bize anıt lazım değil ama bari dikiyorsun onu da doğru düzgün yap. Alın teri ile ekmek parası kazanan kaç işçi ölümden döndü. Onu bile beceremediler" dedi.

HİZMET YOK DENETİM YOK



Gemlik'in önemli kavşak noktalarından birine ve dere üzerine dikilmek istenen Anıt inşaatının statik hesaplamasında 52 ton beton dökülmesi hesaplanmış ancak anıt, henüz 22'nci ton asfalt dökülürken çökmüştü. Önceki dönem Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, statik projesi hatalı olan anıt inşaatının neden denetlenmediğini sorarak, Anıt'ın dere üzerine dikilmeden önce DSİ ve BUSKİ ile görüşülmesi gerektiğini belirtti. Yaralanan işçilerin ve oluşan kamu zararının hesabının verilmesi gerektiğini belirten Refil Yılmaz, "Gemlik'te hizmet yok, denetim de yok" dedi.