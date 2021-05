Vatanımızı her daim ayakta tutacağız

Türkiye'nin dört bir yanından seçilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan gençler, SABAH'a yaptığı açıklamalarda Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda başarıya taşıyacaklarının sözünü verdiler. Temsilci gençlerin SABAH'a yaptığı açıklamalar şöyle:84milyon tekyürek İstiklalMarşı'nıokudu.Tüylerimiz dikendiken oldu. Biraraya geldiğimizde her şeyi başaracakgüce sahibiz. Kenetlendiğimizde vetek yürek olduğumuzda bizi hiçbir güç durduramaz.Gençler bu ülkenin geleceği.Gençlerden beklenti büyük ve bizler debu ülkeyi ileriye götürmek için çalışıyoruz.Ülkemiz adına bir şeyleryapmak için mücadelemizisürdüreceğiz.Hedefimizülkemizimuasır medeniyetler seviyesinin üstüneçıkarmak. Cumhuriyetimizin 100. yılınayaklaşmanın heyecanı içerisindeyiz. Büyükbir medeniyetin ve gurur duyulacak ecdadıntorunları olarak daha da ileriye taşıyacağız.Türkiye'nin gelecekteki umudu gençlerolarak her geçen gün hedeflerine bir adımdaha yaklaşan ülkemizi teknolojide, sağlıkta,eğitimde, sanatta ve bilimde dünyanın öndegelen ülkeleri arasına sokacağız.Cumhuriyeti biz gençlerileriye taşıyacağız. Atatürk'ün de'Bütün ümidim gençliktedir" sözündekigibi gençler Türkiye'yi yükseltecek.19.19'da Cumhurbaşkanımızla tüm Türkiyeİstiklal Marşı'mızı coşkuyla okuduk. Milli mücadeleruhumuzu bir kez daha yürekten hissettik.Gençlerin vatan sevgisi asla bitmez. Kurtuluşmücadelesinin en ön safında yer alarak vatanlarınadestek olan gençler Türkiye'nin gücünü her zamanduyuracak, vatanı hep ayakta tutacak. Bugününgençleri yarının bilim insanları, sanatçıları ve sporcularıolarak dünyada izbırakacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 2021 Dönem Başkanı İtalya ve Avrupa Komisyonu tarafından organize edilen devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki Küresel Sağlık Zirvesi'ne katılacak. Bugün video-konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek zirvede Erdoğan, Türkiye'nin pandemi salgınına karşı verdiği başarılı mücadele ve tecrübelerini dünyaya anlatacak. Zirve, G20 üyelerinin liderleri, farklı ülkelerden davet edilen liderler, uluslararası ve bölgesel kuruluşların başkanları ve sağlık alanında faaliyet gösteren küresel aktörlerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. ANKARA