Vatanımızı her daim ayakta tutacağız

Türkiye'nin dört bir yanından seçilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan gençler, SABAH'a yaptığı açıklamalarda Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda başarıya taşıyacaklarının sözünü verdiler. Temsilci gençlerin SABAH'a yaptığı açıklamalar şöyle:
HER ŞEYİ BAŞARACAK GÜCE SAHİBİZ
Muhammed Ali ÇİÇEK: (Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencisi)
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milyon tek
yürek İstiklal
Marşı'nı
okudu.
Tüylerimiz diken
diken oldu. Bir
araya geldiğimizde her şeyi başaracak
güce sahibiz. Kenetlendiğimizde ve
tek yürek olduğumuzda bizi hiçbir güç durduramaz.
Gençler bu ülkenin geleceği.
Gençlerden beklenti büyük ve bizler de
bu ülkeyi ileriye götürmek için çalışıyoruz.
Ülkemiz adına bir şeyler
yapmak için mücadelemizi
sürdüreceğiz.
Hedefimiz
ülkemizi
muasır medeniyetler seviyesinin üstüne
çıkarmak. Cumhuriyetimizin 100. yılına
yaklaşmanın heyecanı içerisindeyiz. Büyük
bir medeniyetin ve gurur duyulacak ecdadın
torunları olarak daha da ileriye taşıyacağız.
Türkiye'nin gelecekteki umudu gençler
olarak her geçen gün hedeflerine bir adım
daha yaklaşan ülkemizi teknolojide, sağlıkta,
eğitimde, sanatta ve bilimde dünyanın önde
gelen ülkeleri arasına sokacağız.
MİLLİ MÜCADELE RUHUNU HİSSETTİK
Ceylan IŞIK: (Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi)
Cumhuriyeti biz gençler
ileriye taşıyacağız. Atatürk'ün de
'Bütün ümidim gençliktedir" sözündeki
gibi gençler Türkiye'yi yükseltecek.
19.19'da Cumhurbaşkanımızla tüm Türkiye
İstiklal Marşı'mızı coşkuyla okuduk. Milli mücadele
ruhumuzu bir kez daha yürekten hissettik.
Gençlerin vatan sevgisi asla bitmez. Kurtuluş
mücadelesinin en ön safında yer alarak vatanlarına
destek olan gençler Türkiye'nin gücünü her zaman
duyuracak, vatanı hep ayakta tutacak. Bugünün
gençleri yarının bilim insanları, sanatçıları ve sporcuları
olarak dünyada iz
bırakacak.
KÜRESEL SAĞLIK ZİRVESİ'NDE TÜRKİYE'NİN BAŞARISI KONUŞULACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 2021 Dönem Başkanı İtalya ve Avrupa Komisyonu tarafından organize edilen devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki Küresel Sağlık Zirvesi'ne katılacak. Bugün video-konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek zirvede Erdoğan, Türkiye'nin pandemi salgınına karşı verdiği başarılı mücadele ve tecrübelerini dünyaya anlatacak. Zirve, G20 üyelerinin liderleri, farklı ülkelerden davet edilen liderler, uluslararası ve bölgesel kuruluşların başkanları ve sağlık alanında faaliyet gösteren küresel aktörlerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. ANKARA