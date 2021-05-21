Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Vatanımızı her daim ayakta tutacağız
Giriş Tarihi: 21.5.2021

Vatanımızı her daim ayakta tutacağız

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Vatanımızı her daim ayakta tutacağız

19 Mayıs’ta tüm yurtta saat 19.19’da okunan için Çankaya’da Başkan Erdoğan’a eşlik eden gençler: Tüylerimiz diken diken oldu. Kenetlendiğimizde her şeyi başarabilecek güçte olduğumuza inanıyoruz

Türkiye'nin dört bir yanından seçilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan gençler, SABAH'a yaptığı açıklamalarda Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda başarıya taşıyacaklarının sözünü verdiler. Temsilci gençlerin SABAH'a yaptığı açıklamalar şöyle:

HER ŞEYİ BAŞARACAK GÜCE SAHİBİZ
Muhammed Ali ÇİÇEK: (Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencisi) 84 milyon tek yürek İstiklal Marşı'nı okudu. Tüylerimiz diken diken oldu. Bir araya geldiğimizde her şeyi başaracak güce sahibiz. Kenetlendiğimizde ve tek yürek olduğumuzda bizi hiçbir güç durduramaz. Gençler bu ülkenin geleceği. Gençlerden beklenti büyük ve bizler de bu ülkeyi ileriye götürmek için çalışıyoruz. Ülkemiz adına bir şeyler yapmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Hedefimiz ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşmanın heyecanı içerisindeyiz. Büyük bir medeniyetin ve gurur duyulacak ecdadın torunları olarak daha da ileriye taşıyacağız. Türkiye'nin gelecekteki umudu gençler olarak her geçen gün hedeflerine bir adım daha yaklaşan ülkemizi teknolojide, sağlıkta, eğitimde, sanatta ve bilimde dünyanın önde gelen ülkeleri arasına sokacağız.

MİLLİ MÜCADELE RUHUNU HİSSETTİK
Ceylan IŞIK: (Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi) Cumhuriyeti biz gençler ileriye taşıyacağız. Atatürk'ün de 'Bütün ümidim gençliktedir" sözündeki gibi gençler Türkiye'yi yükseltecek. 19.19'da Cumhurbaşkanımızla tüm Türkiye İstiklal Marşı'mızı coşkuyla okuduk. Milli mücadele ruhumuzu bir kez daha yürekten hissettik. Gençlerin vatan sevgisi asla bitmez. Kurtuluş mücadelesinin en ön safında yer alarak vatanlarına destek olan gençler Türkiye'nin gücünü her zaman duyuracak, vatanı hep ayakta tutacak. Bugünün gençleri yarının bilim insanları, sanatçıları ve sporcuları olarak dünyada iz bırakacak.

KÜRESEL SAĞLIK ZİRVESİ'NDE TÜRKİYE'NİN BAŞARISI KONUŞULACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 2021 Dönem Başkanı İtalya ve Avrupa Komisyonu tarafından organize edilen devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki Küresel Sağlık Zirvesi'ne katılacak. Bugün video-konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek zirvede Erdoğan, Türkiye'nin pandemi salgınına karşı verdiği başarılı mücadele ve tecrübelerini dünyaya anlatacak. Zirve, G20 üyelerinin liderleri, farklı ülkelerden davet edilen liderler, uluslararası ve bölgesel kuruluşların başkanları ve sağlık alanında faaliyet gösteren küresel aktörlerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. ANKARA

ARKADAŞINA GÖNDER
Vatanımızı her daim ayakta tutacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA