Yanan araca damacana, kova ve fırçalarla müdahale ettiler

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde dün gece motorundan duman çıkan ve bir süre sonra yanmaya başlayan otomobil için vatandaşlar adeta seferber oldu. Damacana, fırça ve yangın tüpleri alan vatandaşlar, aracı söndürmek için yoğun uğraş verdi.

Olay dün gece Şanlıurfa. nın Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halinde bulunan bir otomobilin motorundan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar koşarak otomobilin yanına geldi.

DAMACANA, KOVA VE FIRÇALARLA MÜDAHALE ETTİLER

Yangının büyümesi üzerine vatandaşlar evlerinden, damacana, kova, fırça ve yangın tüpleri aldı. Kaputun altına deliklerden müdahale etmeye başlayan vatandaşlar yangın tüpleriyle dört bir yandan söndürme çalışmalarına başladı. Ancak bir türlü dinmeyen yangın için vatandaşlar bu kez damacanayla su getirdi. Kovaya döktükleri su ve yangın söndürme tüpüyle aynı anda müdahale eden vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Çevredeki polis ve diğer vatandaşlar ise bir yandan çalışmaları izlerken diğer yandan da cep telefonuyla olanı biteni görüntüledi.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Yangına müdahaleler devam ettiği sırada vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bir süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hortum uzatarak yanan araca müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmalarına geçildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.