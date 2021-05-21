Zonguldak'ta esrar operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 araçta kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alaplı İlçesi Akçakoca-Alaplı yolu üzerinde durdurulan 67 DT plakalı araçta yapılan aramada 5 gr kubar esrar ele geçirildiği bildirildi.
Araçta bulunan E.Ö. (40), S.A.(31), E.A. (40) ve A.B.(35) isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında Uyuşturucu Madde Bulundurmak (TCK Md.191) suçundan adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.