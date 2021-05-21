Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Zonguldak'ta esrar operasyonu
Giriş Tarihi: 21.5.2021 09:22

'ta esrar operasyonu

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak'ta esrar operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 araçta kubar esrar ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 araçta kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alaplı İlçesi Akçakoca-Alaplı yolu üzerinde durdurulan 67 DT plakalı araçta yapılan aramada 5 gr kubar esrar ele geçirildiği bildirildi.

Araçta bulunan E.Ö. (40), S.A.(31), E.A. (40) ve A.B.(35) isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında Uyuşturucu Madde Bulundurmak (TCK Md.191) suçundan adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak'ta esrar operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA