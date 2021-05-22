'İhsan Çilo' o iddialara cevap verdi

Geçtiğimiz günlerde Rize'nin İkizdere ilçesine ziyaret düzenleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir vatandaşın kendisine "PKK'yla işbirliği yapan, burada ne işiniz var sizin?" sorusu karşısında öfkelenmiş, Akşener'in korumaların vatandaşlara karşı tavrı arbedeye varmıştı… İYİ Parti'liler, Akşener'e soru soran Havva Sevgen adlı vatandaşı sosyal medyada adeta linç etmişlerdi. İYİ Parti'nin Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da bu linç furyasına kapılarak Havva Sevgen'in kardeşi İhsan Çilo'yu bile hedef almıştı.

Türkkan'ın, ünlü bir inşaat şirketinin taşeronu olmakla itham ettiği Çilo, SABAH'a açıklamada bulundu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Yıllardır İstanbul'da faaliyet gösteren kendisine ait bir inşaat şirketi olduğunu belirten Çilo, iddialara karşı suç duyurusunda bulunacağını söyledi.



İhsan Çilo

Çilo; "O gün ise ablamla merkeze alışverişe indik. O sırada, Akşener kalabalık bir ekiple oraya geldi. Ablam Akşener'e soru sordu. Sayın Akşener'in ablama karşı dalga geçer tarzda verdiği cevaplarının ardından ablamı hem sosyal medyada hem de Meclis'te gündeme getirerek hedef yapan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan hakkında pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağım. Milletvekili Türkkan sosyal medya hesabında benim burada bir inşaatın taşeronluğunu yaptığımı ifade ediyor ve bu yüzden provoke ettiğimizi söylüyor. Benim İstanbul'da Çilo isminde inşaat şirketim var. Yıllardır İstanbul'da inşaat işi yapıyorum. Ablam ise uzun yıllardır İstanbul'da modacı olarak çalıştı. Emekli olduktan sonra İkizdere'ye yerleşti. Güya ablamın saçı açıkmış, şimdi kapalı olarak oraya geldiğini söylediler. O şekilde fotoğraflarını yayınladılar. Ablamı provokatör, beni ise bir inşaatın taşeronu olarak lanse edip, provokatör olarak yansıttılar. Aslı astarı olmayan, araştırmadan, bilmeden böyle bir iftirayı bize atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak ve hakkımızı sonuna kadar arayacağız." dedi.



Havva Sevgen

NE OLMUŞTU?

Sevgen, "PKK ile iş birliği yapıyorsunuz. Buraya neden geldiniz? Cumhurbaşkanımızı Netenyahu'ya benzeterek ne demek istediniz? Amacınız nedir? Çocuk katilleriyle iş yapıyorsunuz, provokatörlük için geldiniz. Cumhurbaşkanımıza katil diyeni istemiyoruz" demişti. Bu sözlere öfkelenen Akşener, Sevgen'e; "Sus konuşma, işine bak, defol buradan" şeklinde cevap vermişti.